Giampaolo: "Ho ricevuto la chiamata di Maldini quando salpavo per la Croazia, ho preso il primo aereo"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del momento in cui ha ricevuto la chiamata di Maldini: "Stavo salpando quando ho ricevuto, è squillato il telefono e Paolo mi ha detto di venire a Milano. I miei amici sono partiti io ho preso il primo aereo e sono venuto qui. Cinque anni fa per ripartire sono partito dalla Serie C, una scelta che poteva chiudere la mia carriera professionistica da allenatore. Ho accettato, ho avuto la follia di ripartire da lì, ero risentito e volevo tornare in Serie A partendo dalla categoria più bassa. Cinque anni dopo la chiamata di Paolo mi ha reso un uomo felice. Sono pronto a raccogliere questa sfida"