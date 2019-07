Giampaolo, il fratello: "Marco lascia inventiva ai giocatori di qualità"

Federico Giampaolo, fratello di Marco, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del nuovo tecnico rossonero: "Marco ha smesso a 30 anni per un problema alla caviglia, ma è stato fortunato, perchè ha cominciato a fare il lavoro che sta facendo. Io ho fatto una carriera ben diversa a livello calcistico, ma adesso lui si sta prendendo delle grandissime soddisfazioni. La carriera di mio fratello è stata un po' strana: si è avvicinato a grandi club poi non se ne è fatto niente e ha dovuto ricominciare da capo dalla serie C. A Empoli c'è stata la svolta e adesso è giusto che abbia la possibilità di allenare una grande. Le sue squadre giocano in maniera divertente e speriamo che al Milan possa ottenere risultati: sono curioso, mio fratello è molto bravo ma è la sua prima grande squadra, lui comunque ha fatto una grandissima gavetta quindi sono fiducioso. Marco è un allenatore che predilige l'organizzazione, lasciando inventiva ai giocatori di qualità: i difensori crescono molto con lui e anche il play è fondamentale, poi davanti ci vuole qualità, perchè è lì che si decidono le gare. Vedendo le partite degli ultimi quattro anni non mi sono mai annoiato, Marco ha sempre creato squadre propositive e per fare questo bisogna avere conoscenze: ora che avrà giocatori ancora più importanti dovrebbe guadagnarne anche il suo gioco di squadra"