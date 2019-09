Giampaolo: "Piatek e Leão hanno le caratteristiche per giocare insieme"

Marco Giampaolo, durante la conferenza stampa per Milan-Fiorentina, ha parlato così dell'intesa fra Piatek e Leão: "Piatek in quella posizione ritrova il suo habitat, è abituato a giocare lì. Leao ha le caratteristiche per giocare di là. La sensibilità dei giocatori di trovarsi gli spazi è figlia delle sue qualità. Dobbiamo cercare di portare molti giocatori nella metà campo offensiva. Rimane più difficile con squadre che difendono in dieci giocatori. Loro due non escludono gli altri, io sono attento a quello che i calciatori riescono a dare nel collettivo".