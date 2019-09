Giampaolo: "Se siamo da quarto posto? Non lo so, il campionato è lungo"

Queste le parole a Sky di Marco Giampaolo dopo il derby: "Se siamo da quarto posto? Non lo so, il campionato è lungo. La squadra è giovane, se ha la ferocia e voglia di migliorarsi può arrivarci. Dobbiamo fare un salto di qualità nella capacità di giocare la partite con un equilibrio diverso, particolari che vanno messi a posto con il lavoro. La sconfitta è sempre amara, ancor di più in un derby. Bisogna leccarsi le ferite ma ripartiremo. Abbiamo rispettato le caratteristiche dei calciatori, decidendo di giocare anche in un determinato molto assumendoci qualche rischio. Ma qualche dettaglio ci ha penalizzato assolutamente, sono tanti i particolari da mettere a posto e fa parte del lavoro e del vissuto di una squadra".