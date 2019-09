Giampaolo sui gol presi a Torino: "Musacchio è l'ultimo responsabile"

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Giampaolo è tornato sui gol subiti dal Milan a Torino, escludendo Musacchio dai responsabili: "Sono dettagli. Nei due gol Musacchio è l'ultimo responsabile. Sul primo non ne ha. Musacchio sul secondo ha avuto un comportamento difensivo ottimale, abbiamo sbagliato qualcosa prima. Quando abbiamo perso i riferimenti che avevamo inizialmente non ci siamo abituati, mancavano una serie di preventive per non far ricevere Bellotti. Il lavoro collettivo non è stato fatto bene e questo ci ha penalizzato oltre misura. E' impensabile non far fare un tiro in porta all'avversaria, può capitare in una partita".