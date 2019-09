Giampaolo sulla squadra: "Sta bene, non ho visto nervosismo"

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa di come ha visto la sua squadra in questi ultimi giorni prima del derby: "L'ho vista bene, non ho visto nervosismo. Dico sempre ai giocatori di divertirsi in maniera responsabile. Da bambini ci divertivamo quando ci passavamo la palla, quindi lo spirito deve essere sempre quello. Il calcio è bello se mi diverto e mi entusiasmo. A Verona non siamo stati decisivi negli ultimi metri, sono difficoltà che ci stanno".