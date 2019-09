Giampaolo: "Suso non mi dispiace trequartista, ma non c'è solo lui"

Marco Giampaolo, durante la conferenza stampa di vigilia di Torino-Milan, ha parlato di Suso: "Sabato ha iniziato dietro le punte, ma poi è tornato a giocare a sinistra dopo 15-20 minuti. Abbiamo giocato con tre attaccanti puri. Non è un problema di posizione. A me non dispiace quando fa il trequartista. E' la sintesi tra le caratteristiche dei trequartisti a fare le differenze. Non c'è solo Suso, devo trovare la quadra tra tutti gli attaccanti che ho".