Gianitti: "Futuro? Al Milan hanno le idee chiare. Grande dilemma Leao"

Marco Giannitti, direttore sportivo tra le altre ex di Frosinone e Perugia, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato, tra le altre cose, anche del momento che sta vivendo il Milan.

Che succede a Milan e Juve?

“Il campionato del Milan è stato un campionato anonimo. La Juve è una delle delusioni del campionato. Adesso da qua alla fine dovrà lottare per un posto in Champions, ma vedo una Juve che non ha equilibrio in questo momento e penso che non rientrerà nel gruppo per l’Europa che conta”.

Come si riparte dopo questa annata?

“Per quanto riguarda la Juve credo sia un problema tecnico tattico, questa squadra non rispecchia il rendimento. Al Milan invece credo abbiano le idee chiare e stanno cercando una figura chiave per il ruolo di direttore sportivo e poi c’è il grande dilemma Leao se rimarrà o andrà via”.