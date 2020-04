Gianni Di Marzio: "Se Milik dovesse andare al Milan, al Napoli servirebbe uno alla Icardi"

Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di come sostituire Milik al Napoli: "Petagna è stato preso ma sarà un investimento come lo è stato Inglese. Serve una punta di peso. Milik è migliorato moltissimo, era più statico prima. E' un ottima punta, per le sue caratteristiche. Se dovesse andare al Milan, devi trovare uno alla Icardi, adatto per il 4-3-3, che sa sfruttare i cross dalle fasce, che la butta dentro dall'area piccola".