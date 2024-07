Giannini: "Fofana e Samardzic sarebbero due ottimi innesti per il Milan"

Giuseppe Giannini, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha commentato così la differenza tra il centrocampo del Milan e quello dell'Inter: "Posso dirvi con certezza che i centrocampisti dell’Inter sono forti forti.Quello è il reparto migliore della squadra nerazzurra, soprattutto ora che hanno inserito uno del valore e della forza fisica di Zielinski. Per me l’Inter resta la squadra da battere per tanti motivi, ad iniziare dal fatto che lì in mezzo hanno un reparto dominante.

Il Milan con Fofana e Samardzic? Dovessero arrivare sarebbero due ottimi innesti, anche se a livello di esperienza il centrocampo dell’Inter resterebbe più forte. Loro due sarebbero però degli ottimi acquisti e la linea mediana del Milan si avvicinerebbe sicuramente a quella dell’Inter".