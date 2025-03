Gimenez a MilanTV: "Questa sera una vittoria per ritrovare fiducia. Ho già segnato contro la Lazio, spero di farlo anche stasera"

vedi letture

Santiago Gimenez, attaccante rossonero è intervenuto così ai microfoni di Milan TV nel pre partita di Milan-Lazio. Queste le sue considerazioni prima di scendere in campo:

Una vittoria per ricominciare

"Abbbiamo perso punti nelle ultime settimane, oggi sarà importante perchè serve una vittoria per ritrovare fiducia e la corsa verso al quarto posto".

Lazio e numeri positivi

"Sì, io mi sento bene ma posso ancora miglioare in questo campionato che per me è nuovo. Le statistiche sono belle, ma voglio fare ancora di più. Contro la Lazio ho già segnato e spero di farlo anche stasera".

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic, Lazzari. All. Marco Baroni.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Passeri e Costanzo.

IV UOMO: Fourneau.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pezzuto.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it