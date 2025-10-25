Gimenez delude ancora: Gazzetta, CorSport e Tuttosport lo bocciano
Contro Juventus e Fiorentina era sembrato in ripresa, andando anche in due occasioni vicino ad una rete che in campionato manca oramai da più di 500 minuti. Contro il Pisa poteva essere l'occasione giusta per ritrovarla, ma invece Santiago Gimenez ha ancora una volta deluso le aspettative, non risultando mai pericoloso né tanto meno al centro del gioco, visto che è stato servito davvero pochissimo dai compagni.
Una prestazione del genere non può che essere oggettivo di critiche, con La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport che ovviamente hanno bocciato l'attaccante messicano, ancora a secco dopo 8 giornate di campionato.
LE PAGELLE DI SANTIAGO GIMENEZ
La Gazzetta dello Sport 4,5: "Fa da punto di riferimento in mezzo all'attacco. I suoi movimenti non sono "cattivi", non gestisce bene più palloni e continua l'astinenza in Serie A".
Il Corriere dello Sport 5: "Sperava di sbloccarsi invece ancora contro il Pisa non ha trovato la rete, e comincia ad essere un problema. Per nulla incisivo in area di rigore".
Tuttosport 5: "Si vede pochissimo, ma a sua parziale discolpa palloni utili dalle sue parti ne arrivano pochi".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan