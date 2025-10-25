Milan, Modric parla con estrema chiarezza dopo il pari contro il Pisa

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Ci aspettavamo questo tipo partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto, non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, vanno vinte". Lo ha detto il centrocampista del Milan Luka Modric, intervistato da Sky dopo il pareggio contro il Pisa. "Dobbiamo giocare meglio, abbiamo creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Mi hanno pressato tanto ma io devo adattarmi e cercare di aiutare il più possibile la mia squadra". (ANSA).