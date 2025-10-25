Il Milan, primo, sale a 17 punti. Il Pisa, al momento terzultimo, insegue ancora la prima vittoria

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il Pisa é andato vicino ad espugnare San Siro contro il Milan nell'anticipo della ottava giornata di Serie A. La squadra di Gilardino si é trovata in vantaggio 2-1 a quattro minuti dalla fine, grazie alla rete di Nzola, dopo che Cuadrado (su rigore) al 15' aveva impattato la rete di Leao. Il portoghese aveva portato in vantaggio i rossoneri al 7' del primo tempo. Ma al terzo minuto del lungo recupero concesso dall'arbitro Zufferli, Athekame ha indovinato un rasoterra che ha battuto sul palo interno e si é infilato alle spalle di Semper. Il Milan, primo, sale a 17 punti. Il Pisa, al momento terzultimo, insegue ancora la prima vittoria. (ANSA).