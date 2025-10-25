Il Milan, primo, sale a 17 punti. Il Pisa, al momento terzultimo, insegue ancora la prima vittoria
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il Pisa é andato vicino ad espugnare San Siro contro il Milan nell'anticipo della ottava giornata di Serie A. La squadra di Gilardino si é trovata in vantaggio 2-1 a quattro minuti dalla fine, grazie alla rete di Nzola, dopo che Cuadrado (su rigore) al 15' aveva impattato la rete di Leao. Il portoghese aveva portato in vantaggio i rossoneri al 7' del primo tempo. Ma al terzo minuto del lungo recupero concesso dall'arbitro Zufferli, Athekame ha indovinato un rasoterra che ha battuto sul palo interno e si é infilato alle spalle di Semper. Il Milan, primo, sale a 17 punti. Il Pisa, al momento terzultimo, insegue ancora la prima vittoria. (ANSA).
Pubblicità
News
Bianchin: "Il guaio per Allegri non è avere un pisano all’uscio, ma undici pisani che ti entrano in casa e si portano via due punti"
Nome nuovo per la difesa del Milan. Ceccarini: "Tra le possibili occasioni a parametro zero c'è anche Upamecano del Bayern"
Le più lette
1 LIVE MN - Ricci: "Il clima non è dei migliori in spogliatoio. È una partita che fa riflettere: martedì già si gioca"
3 LIVE MN - Gilardino polemico: "Studieremo degli schemi con degli uomini davanti al portiere, visti il primo e il secondo gol del Milan"
4 Allegri svela il problema del Milan: "Non è che mancano loro, assolutamente no, ma è una questione di numero di giocatori che hai a disposizione"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
live mnLIVE MN - Primavera, Milan-Cesena (7-2): ciliegina di Castiello, il Milan strapazza il Cesena
Luca SerafiniPrimato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
Franco OrdinePerché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Bari
Carlo PellegattiCome un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macigno
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com