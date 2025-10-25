Giaccherini: "Milan, l'occasione era ghiotta. Nel finale reazione rombante"

vedi letture

Emanuele Giaccherini ha commentato a DAZN la prestazione del Milan dopo il 2-2 maturato a San Siro contro il Pisa. Questa la sua analisi:

Bicchiere mezzo vuoto?

“Sì, credo di sì. L’occasione era ghiotta. Era passato anche in vantaggio subito. Sono partite complicate se non le sblocchi e invece l’ha sbloccata: non ha avuto forza di chiuderla anche contro una squadra in difficoltà come il Pisa, che è ultima ma ha giocatori. L’ha tenuta viva la partita il Milan ed è stato bravo a recuperarla nel finale, una reazione rombante da squadra che non ci stava. Anche perché la partita l’ha fatta il Milan. È stata una reazione feroce, una squadra che non accettava il risultato. Non ha avuto la capacità di chiuderla, è mancato quello. È mancata la cattiveria che poi serve per chiudere le partite”.

