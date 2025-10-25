MN - Qui Milanello: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, personalizzato per Estupinan e Loftus-Cheek

Oggi alle 13:48News
di Lorenzo De Angelis
fonte di Antonio Vitiello.

Dopo il pareggio contro il Pisa il Milan è subito tornato a lavorare a Milanello per preparare l'importante sfida in programma martedì sera a Bergamo contro l'Atalanta valida per la decima giornata di Serie A Enilive. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, chi ha giocato ieri questa mattina ha svolto il più classico dei lavori di scarico. 

Allenamento in campo, invece, per Odogu, Nkunku, Tomori e Athekame, il match equalizer di ieri sera. Ancora personalizzato, invece, per Estupinan e Loftus-Cheek, ancora alle prese con dei fastidi fisici che potrebbero costringerli a saltare anche la prossima sfida di campionato. 

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino alle 11.30.

