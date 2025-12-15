Marchegiani: "Milan cala di attenzione contro le piccole? No, penso che sia una questione di rendimento meno di livello"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Sport - Il Club, l'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato il pari del Milan contro il Sassuolo rifacendosi anche a qualche dato relativo al rendimento in campionato della formazione di Massimiliano Allegri: "Manca un dato: quanti gol sono stati fatti contro le piccole e contro le grandi. È vero che contro le big ne ha subiti poco, ma ne ha segnati altrettanti pochi. È vero che contro le "piccole" ha subito tanti gol, ma ne ha fatti altrettanti. Cali di attenzione? Penso che sia rendimento, anche individuale, meno di livello".

Sulla difesa: "Ha delle qualità ma anche delle lacune. Dovresti subire di più contro avversari più forti, questo invece non succede. Diciamo anche che alcune partite le ha salvate il portiere".