Il commento del club a Milan-Pisa: "Il Milan ha mostrato determinazione e spirito, lasciando qualcosa a desiderare rispetto al solito"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, pubblicato attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Pisa (2-2):

"Il Milan non riesce a superare il Pisa nell'8ª giornata di Serie A, terminando con un 2-2 a San Siro. I rossoneri, reduci dalla vittoria sulla Fiorentina e in generale da un buon periodo di forma, sono andati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Leão, ma nella ripresa hanno subito la rimonta avversaria con le reti di Cuadrado su rigore e Nzola. Solo nel recupero, Athekame ha segnato il pareggio e regalato un punto agrodolce che almeno ha evitato il ko. Questo verdetto lascia provvisoriamente la squadra di Mister Allegri al primo posto in classifica (17 punti), ma con le inseguitrici pronte a cogliere questa piccola frenata.

Il match è stato lottato e non banale, con il Milan che ha mostrato determinazione e spirito però lasciando qualcosa a desiderare rispetto al solito. I rossoneri hanno iniziato bene, passando in vantaggio con Leão, ma hanno poi faticato a mantenere il dominio del gioco e ad avere brillantezza in attacco. L'ingresso di Athekame - prima e comunque preziosa gioia da milanista - ha permesso di rimediare il pari. Nonostante l'amarezza, il Diavolo ha dimostrato unione e reazione, elementi fondamentali per affrontare i prossimi impegni. Breve riposo, qualche giorno di lavoro e martedì di nuovo in campo in casa dell'Atalanta".