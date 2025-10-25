Vernazza sull'episodio Leao-Calabresi: "Abbiamo visto concedere rigori per meno"
Milan-Pisa è stata anche la serata degli episodi dubbi. Dal rigore fischiato contro il Diavolo per fallo di mano di De Winter al gol di Nzola influenzato da un fallo piuttosto evidente di Moro su Gabbia, letteralmente placcato dall'attaccante pisano.
Un'altra situazione dubbia ha visto protagonista Rafael Leao, che nel secondo tempo è stato toccato dentro l'area di rigore da Calabresi che ha seriamente rischiato di commettere un fallo da calcio di rigore. L'arbitro Zufferli ha lasciato correre non ritenendo quel contatto falloso, anche se il collega Vernazza su Gazzetta.it ha interpretato diversamente questo episodio scrivendo: "Un piede di Calabresi su Leao in area è stato giudicato insignificante da Zufferli, ma abbiamo visto concedere rigori per meno".
