Gimenez graziato: si prevedevano due giornate, ne è arrivata una. Salterà solo Milan-Monza

Il Milan giocherà contro il Monza senza Sergio Conceiçao e Santi Gimenez. Entrambi sono stati espulsi nel corso della partita contro la Roma e hanno subito una giornata di squalifica da parte del Giudice Sportivo.

Davvero ingenuo il rosso rimediato dal messicano, reo di aver dato una gomitata al petto di Gianluca Mancini a gioco fermo. L'intervento del VAR ha incastrato il Bebote, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica al 21'. Chiude la stagione con un bottino modesto: 6 reti in 19 partite, 3 ammonizioni e un'espulsione. Per la condotta violenta, di solito, si prevedono due giornate di squalifica, ma ne è fortunatamente arrivata solo una.

Sergio Conceiçao è stato espulso per proteste nei minuti di recupero, pertanto non sarà in panchina a San Siro contro il Monza. E se Gimenez, anche per l'investimento fatto a gennaio, lo vedremo la prossima stagione, il portoghese certamente non sarà confermato, pertanto potrebbe aver chiuso proprio all'Olimpico la sua breve e infruttuosa esperienza italiana da allenatore.