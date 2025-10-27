Gimenez in vantaggio su Nkunku anche dopo la rifinitura

Il Milan questo pomeriggio è sceso in campo per l'allenamento della vigilia per la gara contro l'Atalanta di domani sera alle 20.45, a Bergamo, in occasione della nona giornata di campionato. L'unico grande dubbio della vigilia, per Massimiliano Allegri, è quello sul centravanti: secondo quanto riportano Peppe Di Stefano di Sky Sport e Luca Bianchin di Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez è in vantaggio rispetto a Christophe Nkunku, per giocare accanto a Rafael Leao.

Di Stefano ha aggiunto che Gimenez è in vantaggio ma che ancora non c'è la certezza assoluta anche perchè il Milan, che sta per partire alla volta di Bergamo, dovrebbe lavorare domani mattina per un'ultima sessione di rifinitura che scioglierà definitivamente tutti i dubbi di formazione di Allegri. Per il resto l'unico cambio rispetto al Pisa sarà il ritorno di Tomori al posto di De Winter. In panchina, invece, rientrerà Ruben Loftus-Cheek dopo aver saltato due gare consecutive.