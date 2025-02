Gimenez: "Quando il Milan mi ha chiamato mi sono detto: 'wow, ho questa opportunità e non voglio lasciarmela sfuggire. È sempre stato il mio sogno"

Si riporta di seguito un estratto dell'intervista di Santiago Gimenez, neo attaccante del Milan, realizzata da Milan TV.

Sull'arrivo al Milan:

"Fin da bambino ho sempre seguito il Milan, è una delle squadre di cui era innamorato quando ero piccolo. Vedevo giocare Kakà, Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Pirlo, Gattuso... Praticamente tutto quel gruppo di giocatori che ha incantato il mondo. E fin da bambino è sempre stato il mio sogno. Quando mi hanno chiamato mi sono detto: wow ho questa opportunità e non voglio lasciarmela sfuggire".

Face-off: @Santigim11 🆕



Getting to know our Mexican striker while testing his table football skills: watch more on our YouTube channel ️#DNACMilan #SempreMilan