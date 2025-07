Gimenez: "Ringrazio Dio per essere nel Milan: mi sento a casa"

vedi letture

Santiago Gimenez si appresta a giocare l'ultima partita della sua stagione, la finale di Gold Cup 2025 con il suo Messico contro gli acerrimi rivali degli Stati Uniti. La gara si giocherà questa notte italiana alla una e incoronerà la squadra campione di centro e nord America. Nella nazionale statunitense, come è noto, non hanno partecipato alla competizione i due milanisti Christian Pulisic e Yunus Musah. Intanto Gimenez ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia e ha parlato anche di Milan.

Le parole di Gimenez sulla sua permanenza a Milano e sul suo futuro: "A Milano mi sento a casa, sto vivendo un sogno, ringrazio Dio per darmi la possibilità di essere in una squadra così grande come il Milan. Credo che siano usciti molti rumor sul fatto che sarei potuto partire, ma io sto molto bene lì. Ho parlato con la dirigenza, con lo staff tecnico, e l’idea è che io resti. Cercherò di mostrare la mia versione migliore, perché non voglio sprecare un’opportunità come questa"