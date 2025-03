Gimenez: "San Siro è indescrivibile per chi non ci è mai stato"

Santiago Gimenez è stato il grande colpo di mercato del Milan a gennaio e quindi le aspettative da parte dei tifosi milanisti nei suoi confronti sono molto alte. In merito a questo, il messicano ha spiegato al Corriere della Sera che la pressione per lui non è un problema, anzi: "E' un onore. San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi centravanti del passato. Ibra, Kakà, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche col Milan.

Tanti follower sui social? I social sono preziosi, ma solo se si usano bene. Io voglio essere un esempio, dimostrare con la mia storia che, con Diòs accanto, tutto è possibile".