Gimenez secondo Zlatan: "Non ho detto che ricorda Ibra, ma che è forte come Ibra. Non è facile fare bene subito in Italia"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Hellas Verona. Lo svedese sostituisce Sergio Conceiçao, colpito in modo particolare dalla scomparsa dell’ex presidente del Porto, Pinto da Costa, a cui era particolarmente legato.

Queste le dichiarazioni del Senior Advisor di RedBird:

Su Gimenez:

“Non ho detto che ricorda Ibra, ma che è forte come Ibra. Chi ricorda? Santiago Gimenez. Non si può paragonare con altri. Dobbiamo aiutarlo a fare bene, è anche nostra responsabilità. Non è facile arrivare in Italia e fare bene subito, al Milan, in uno dei più grandi club al mondo. Siamo qua per aiutarlo, per farlo divertire in campo e per portare i risultati”.