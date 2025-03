Gimenez vince la CONCACAF Nations League con il Messico: i dati della sua partita contro Panama

Dopo la Gold Cup vinta nel 2023, Santiago Gimenez si è laureato campione della CONCACAF Nations League insieme al suo Messico. Battuto, proprio come 2 anni fa, il Panama in finale, questa volta non grazie alla rete dell'attaccante del Milan ma a quella dell'omonimo, ma con la "J", ovvero Raul Jimenez, giocatore del Fulham, che con freddezza ha spiazzato dal dischetto il portiere avversario al 92esimo minuto.

Nonostante non abbia segnato, la prestazione di Santiago Gimenez è stata valutata positivamente dai colleghi di SofaScore, che l'hanno premiato con un 7,5 pieno in pagella. Di seguito i dati completi della partita del numero 7 rossonero nella finale del SoFi Stadium:

Minuti giocati: 89'

Goals: 0

Assists: 0

Tiri in porta: 2

Tiri fuori: 2

Tiri bloccati: 0

Dribbling tentati (riusciti): 0 (0)

Tocchi: 28

Passaggi precisi 6/10 (60%)

Passaggi chiave: 1

Duelli a terra (vinti): 4 (1)

Dueli aerei (vinti): 6 (5)

Possesso perso: 7

Falli: 2

Falli subiti: 1

Fuorigioco: 2