"Giocare nel Milan è diverso da tutto il resto, i tifosi trasmettono tutto il proprio calore allo stadio" Così Pulisic racconta il suo Milan

vedi letture

Christian Pulisic è stato protagonista nella mattinata americana di CBS Mornings insieme a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha parlato così del piacere di tornare nel suo Paese per la Tourneè, ma non solo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni principali:

Il calcio in Italia

"Il calcio in italia è incredibile, la passione dei tifosi il calore dello stadio, in Italia è diverso rispetto ad altri paesi, la passione che c'è è simile a quella che abbiamo in America, ma giocare nel Milan è speciale ed è diverso da tutto il resto. La vita in Italia è sicuramente diversa rispetto a quella all'estero, all'inizio non è stato facile, soprattutto per la lingua, ricordo nella passata stagione i primi allenamenti, poi erano anni che non visitavo l'Europa e quindi è tutto diverso rispetto a come ero abituato prima".