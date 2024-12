"Giocatori fanno ciò che vogliono, Ibra non c'è e si vede": Paganini sul mondo rossonero

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

"La settimana scorsa è venuta fuori la voce di Allegri, che chiaramente non è portata da Ibrahimovic, che non hanno un buon rapporto. Lui andrebbe su mancini. Chi comanda al Milan? Ci deve essere un punto di riferimento, altrimenti ci sono questi equivoci. I giocatori fanno quello che vogliono, Ibra c'è e non si vede, Fonseca ha grosse difficoltà...".