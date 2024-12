Giocatori impermeabili alla contestazione? Montolivo: "No, ti porta via una marea di energie"

Nello studio di Sky Sport 24 è intervenuto l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo che ha parlato del momento extra campo della squadra rossonera, reduce da una settimana di contestazione dei tifosi soprattutto contro la società ma dalla quale non sono stati esenti nemmeno i calciatori.

Le parole di Montolivo: "Giocatori impermeabili a quello che succede fuori? No assolutamente no, è complicato: di contestazioni ne ho vissute, 3 cambi di proprietà in 7 anni di esperienza. Ti porta via una marea di energie ed è difficile da gestire".

Le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov; Sarr. A disp.: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Dani Silva, Magnani, Serdar, Alidou, Mosquera, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.