Giocatori importanti sottotono? Pioli: "Se la squadra attraversa un momento difficile da lungo tempo vuol dire che la qualità può stentare ad arrivare, ma non era il nostro caso"

vedi letture

Perché i tuoi leader tecnici sono stati sottotono? Questa una delle domande che sono stare rivolte a mister Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia del Derby. E questa è la sua risposta.

"Difficile: se la squadra attraversa un momento difficile da lungo tempo vuol dire che la condizione e la qualità può stentare ad arrivare, ma non era il nostro caso. Non siamo riusciti a giocare al nostro livello, come qualità e energia. Anche se sono state due partite più equilibrate di quel che si pensa; noi abbiamo tirato di più. Il loro primo gol a Roma è evidente in quel che siamo mancati. Il passato è storia, anche se non è positivo non essere passati. Domani serve livello alto. Dopo la Roma ho detto che li avevo visti bene i giocatori? Eh, ora non lo dico più... (ride, ndr)".