Giordano: "Il Milan è la squadra che ha avuto più defezioni. Regalare tre titolari ora non è possibile"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Bruno Giordano ha parlato della lotta per la qualificazione in Champions. Queste le sue parole: "In questo momento se sbagli una partita ti cambia il mondo. Il Milan meritava di vincere col Sassuolo, poi ha perso e ha complicato la sua qualificazione. Ed è un paradosso per una squadra che poteva mettere pressione all'Inter. E' sempre dietro l'angolo il problema. Il Milan è la squadra che ha avuto più defezioni, e regalare tre titolari ora non è possibile. Le squadre più in forma sono Napoli e Atalanta".