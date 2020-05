Giornata mondiale dei fratelli: due rossoneri ai primi due posti tra i migliori marcatori in Serie A

Nella giornata mondiale dei fratelli, la redazione di GianlucaDiMarzio.com ha stilato la top 5 coppie ad aver segnato di più in Serie A. Al primo posto troviamo Gunnar Nordahl, miglior bomber della storia rossonera, e il fratello Knut, a quota 225 gol. In seconda posizione un altro ex milanista insieme a suo fratello: Pippo e Simone Inzaghi che insieme hanno realizzato 199 reti. Terza posizione per i Borel a quota 178, quarti i Savoldi a 175 e quinti i Nyers a 162.