Giovanili, la categoria U18 diventa obbligatoria. Tutte le date di ripartenza

Tramite un comunicato ufficiale, la FIGC Settore Giovanile e Scolastico annuncia le date della ripartenza di tutti i campionati giovanili nazionali al di sotto della Primavera. Ed una importante novità: da quest'anno la categoria under 18, fino ad oggi facoltativa, diventa obbligatoria per le squadre che partecipano al Campionato Primavera 1, tranne quelle che hanno centrato la promozione dalla Primavera 2 (Pescara, Lecce, Napoli ed Hellas Verona).

Potranno accedervi i calciatori nati dal 01/01/2004 al 31/12/2005, con la possibilità di inserire due calciatori fuori quota nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003, ma soltanto nelle fasi eliminatorie, ed un calciatore nato dal 01/01/2006 al 31/12/2006.

Di seguito le date di inizio dei singoli campionati, salvo provvedimenti contrari imposti dall'emergenza COVID:

Campionato nazionale under 18 19 settembre 2021

Campionato nazionale under 17 serie A e B 12 settembre 2021

Campionato nazionale under 16 serie A e B 26 settembre 2021

Campionato nazionale under 15 serie A e B 26 settembre 2021

Campionato nazionale under 17 serie C 26 settembre 2021

Campionato nazionale Sperimentale under 16 serie C 26 settembre 2021

Campionato nazionale under 15 serie C 26 settembre 2021

Per i Campionati Nazionali Under 18, Under 17 e Under 16, le gare si disputeranno la domenica alle ore 15.00.

Per i Campionati Nazionali Under 15, i match avranno luogo la domenica alle ore 11.00.