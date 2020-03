Giovanni Galli: "Giusto tagliare stipendi in serie A"

Queste le dichiarazioni dell'ex portiere Giovanni Galli sui temi d'attualità:

"Penso sia giusto tagliare gli stipendi dei calciatori di Serie A, ma occhio ai campionati minori perché, come C o D, perché c'è chi guadagna anche poche centinaia di euro al mese, per cui serve più attenzione nel ricorrere a certe misure. Come fa Iachini? Immagino che preghi (ride, ndr). Scherzi a parte, vari staff si attrezzano mandando addirittura i pasti a casa dei giocatori. Quello che non capisco è come si possa pensare di ripartire o di dare due settimane di tempo a tutte le squadre per prepararsi, se non si ha una data certa per riaprire i battenti. La stagione di Dragowski? Ha tanta qualità, ma deve trovare più continuità".