MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferito dai colleghi di Opta, Olivier Giroud ha segnato 12 gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 2016/17 (sempre 12, con l'Arsenal). L'attaccante francese non fa meglio dal campionato 2015/16 (furono 16 le reti in quel caso).