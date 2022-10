Giroud a Mediaset: "Vogliamo dimostrare le nostre qualità anche in Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dai colleghi di Mediaset, Olivier Giroud ha presentato così il match di domani contro il Chelsea, sua ex-squadra: "È un grande piacere tornare qui. Ancora di più perché sono orgoglioso di venire qui con la maglia del grande Milan in Champions League. Sono molto carico e non vedo l’ora di giocare".

Sul dimostrare anche in Europa: "Abbiamo dimostrato la qualità in Italia vincendo lo Scudetto e ora vogliamo dimostrarla a tutta l’Europa. Vogliamo fare bene in Champions, perché l’anno scorso abbiamo sì fatto bene, ma i risultati non sono arrivati. Oggi abbiamo più esperienza ed una grande squadra. Dobbiamo giocare senza paura".

Sulla vittoria di Empoli: "Per me è la vittoria anche dei giocatori che hanno sostituito i compagni. Anche loro sono nel progetto, siamo tutti insieme verso l’obiettivo. Chi entra dà sempre il massimo per la squadra. L’abbiamo visto con Ante, Brahim, Ballo e Rade".

Sui continui gol a 36 anni: "Ho tanta fame. Parlando con Ibra, abbiamo notato che abbiamo la stessa volontà e determinazione. Vogliamo aiutare la squadra per dare la nostra esperienza ai più giovani. Se le nostre gambe sono a posto per continuare a giocare, sicuramente la nostra testa è pronta...".