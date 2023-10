Giroud a Prime: "Leao può diventare una leggenda del Milan. Pulisic e Loftus? Ho aiutato il Milan nell'acquistarli"

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a Prime: "Io speravo in una vita così al Milan. Sono arrivato con umiltà, sentivo che potevo fare tanto per il club, ma vincere lo scudetto e fare la semifinale di Champions non potevo sognare di più. Forse quest’anno vinceremo ancora: potrebbe essere la ciliegina sulla torta”

E Ibra...

"Sono arrivato e lui era qua, l'attaccante numero uno. Per me un sogno diventato realtà. Come lui, cerco di aiutare i più giovani".

Hai aiutato a portare al Milan Pulisic e Loftus-Cheek?

“Si, un po’. Il club ha fatto un grande lavoro per portare questo due giocatori che ci aiuteranno tanto. Ruben ha vinto tanto, ora è maturo, è stato un po’ sfortunato con gli infortunati, ma oggi lo sento bene. Anche Christian è così: loro hanno una complicità speciale. Penso che faremo grandi cose insieme quest’anno”.

Leao ha indossato la fascia di capitano...

“Leao è stato capitano. A lui piacciono le responsabilità: deve continuare così, essendo più regolare in tutte le partite per diventare una leggenda del Milan”