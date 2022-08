Giroud a Sky: "Abbiamo giocato una partita molto buona fino alla fine"

MilanNews.it

Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Bologna. Di seguito le domande e le risposte:

Sulla partita e sul ritorno da titolare: “Penso che la squadra abbia giocato una partita molto buona con tanta solidità fino alla fine. Abbiamo corso anche per gli altri. Sono molto felice di aver giocato tutta la partita, era dal 31 luglio che non giocavo per novanta minuti. Avevo bisogno di questo fisicamente e anche far gol ti dà fiducia. Penso che non sia tutto perfetto, siamo fiduciosi perché abbiamo tanta qualità in avanti. Penso che abbiamo bisogno tempo per lavorare ma è un grande piacere giocare con questi giocatori”.

Su Origi: “Origi è ritornato dopo un lungo periodo sfortunato. È stato infortunato per tanto tempo, ma adesso sta bene e fa il massimo per essere pronto a scendere in campo. È un giocatore fortissimo, con lui c'è ancora più competizione ed è una cosa positiva".