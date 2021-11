Giroud a Sky: "Abbiamo le qualità per giocare la Champions, ma a volte ci è girato un po' male"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Olivier Giroud ha commentato "Non voglio parlare del fatto che abbiamo una squadra giovane, abbiamo le qualità per giocare la Champions. A volte serve solo un po' di fortuna. Giochiamo delle buone partite, come ad Anfield e contro l'Altetico prima di trovarci in dieci contro undici, ma ci è girata un po' male. Bisogna capire quali sono le esigenze in una competizione come questa. Speriamo di fare più punti nelle prossime partite, ma ora ci sentiamo un po' frustrati".

Sul derby: "Si, prendo le partite una dopo l'altra. Ora siamo concentrati sul derby, ma prima della partita col Porto eravamo concentrati su oggi. Si gioca per questo tipo di partite e non vedo l'ora di giocare il derby. Dobbiamo riposarci e poi torneremo con la stessa energia e la voglia di vincere questo derby".