Giroud a Sky: "Momento giusto per fare questo tipo di partita. De Ketelaere? I giovani hanno risposto bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Dinamo Zagabria-Milan: "Grande vittoria. Abbiamo preparato bene questa partita. Volevamo iniziare forte con grande voglia di pressare bene e di essere efficaci davanti. Potevamo segnare più gol, ma siamo molto contento con questo risultato".

Questa partita può cambiare la testa di tanti?

"Si, era il momento giusto per fare questo tipo di partita, mostrando la nostra qualità e la nostra determinazione di andare agli ottavi".

Hai ingaggiato un bel duello con Livakovic...

"Lui mi conosce bene. Ha fatto una grande partita. Senza di lui potevamo fare 7-8 gol... Io ho provato fino alla fine a segnare una doppietta, ma sono felice per il rigore. Avevo bisogno di questo gol per la fiducia. Sto bene e sono contento per la squadra".

Consiglio a De Ketelaere?

"Questo tipo di partita era molto importante e i giovani hanno risposto bene".