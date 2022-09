MilanNews.it

In vista del derby di sabato pomeriggio, Olivier Giroud è stato intervistato da Sportmediaset. In attesa delle dichiarazioni complete dell'attaccante francese questo un estratto: "Sono carico, è sempre una partita speciale per i tifosi e per noi. C’è una grande rivalità fra noi".