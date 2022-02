Giroud: "Ammiravo Shevchenko e Ibrahimovic, lui era al top già a vent'anni"

Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a Carlo Pellegatti per StarCasinòSport, rispondendo anche ad una domanda su Zlatan Ibrahimovic: "Idolo? Non mi piace questa parola, perché il mio idolo è Gesù Cristo. Ammiravo Shevchenko e Ibrahimovic, ma non gliel'ho ancora detto a Zlatan... A 20 anni lui era già il top; non comprai la sua maglia, ma i miei amici me la regalarono. Magari me la farò firmare da Ibra...".