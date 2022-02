Giroud, che numeri: in Serie A 7 gol in 8 presenze da titolare

Con la doppietta di ieri sera nel Derby Olivier Giroud entra di diritto nella storia rossonera. Il centravanti francese, arrivato in estate dal Chelsea per circa un milione di euro, nonostante qualche problemino fisico sta dimostrando di essere ancora un centravanti di assoluto livello, e sono anche i numeri a dirlo.

In Serie A, nelle 8 partite in cui è partito da titolare, ha messo ha segno ben 7 gol, tutti a San Siro: 2 gol vs Cagliari, 1 gol vs Verona, 1 gol vs Torino, 1 gol vs Roma, 2 gol vs Inter.