Giroud commenta il gol contro il PSG: "Bello e importante per il nostro percorso"

Questo il commento da parte del bomber francese, estrapolato da un'intervista rilasciata a "Le Journal du Dimanche" In cui l'attaccante del Milan commenta il gol siglato a Donnarumma nel corso di Milan-PSG 2-1: "E' stato un gran gol, soprattutto importante per noi perchè ci ha rimesso in pista dopo risultati poco positivi. Il Milan ha un feeling speciale con questa coppa, l'ha vinta sette volte e noi lo sappiamo bene, vogliamo fare sempre grandi cose. Nella passata stagione siamo arrivati in semifinale, vogliamo provare ad andare ancora più avanti, ma è difficile perchè ci sono squadre molto forti e competitive".