Giroud, futuro a Los Angeles ma Fabregas ha provato a portarlo a Como

Il derby è stata la partita che ha fatto entrare Olivier Giroud nei cuori di tutti i milanisti, ma quello di due sere fa è stato anche l’ultimo che ha giocato con la maglia numero nove del Milan sulle spalle. Il centravanti francese - ribadisce Tuttosport - è alle ultime battute con i colori rossoneri addosso, la sua destinazione, come raccontato nel corso delle passate settimane, sarà la California e, in particolar modo, i Los Angeles FC con i quali c’è un accordo pressoché totale con un contratto fino al dicembre 2025 (il francese non sarà alle Olimpiadi da fuoriquota per tuffarsi nella nuova realtà una volta terminati gli Europei).

A tal proposito, sempre Tuttosport svela un piccolo retroscena: a provare a scompaginare i piani aveva provveduto Cesc Fabregas, chiedendo all’amico di temporeggiare in attesa della promozione in A del Como. Una proposta inaspettata per Giroud - si legge - che sicuramente ha gradito, ma la decisione di chiudere la carriera negli Stati Uniti, anche per far fare una nuova esperienza di vita alla sua famiglia, è prevalsa nella mente dell’attaccante milanista, che sabato contro la Juventus dovrebbe ritrovare la titolarità al centro dell’attacco.