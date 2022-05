Giroud: "Ibra è troppo importante. Per me è come un fratello maggiore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni a Sky di Olivier Giroud su Zlatan Ibrahimovic: "Sono molto orgoglioso di aver giocato con Zlatan, per me è un onore aver condiviso questa splendida stagione con lui. Quando ero piccolo era uno dei miei preferiti. La sua personalità nel gruppo e nella squadra si è fatta sentire. Ibra è troppo importante, quando parla lo ascoltano tutti. Dopo la partita contro il Sassuolo ha preso la parola, insieme all'allenatore. Lui è un maschio alpha, è fatto così. Ha dato tante emozioni anche alla squadra, ha ringraziato tutti. Anche nel pullman ha preso il microfono e ha fatto i complimenti a ogni singolo componente della squadra e dello staff. Zlatan è un top player ma anche una grande persona. Cosa gli ho detto sul futuro? Che ero orgoglioso di aver vinto con lui e che spero rimanga con noi anche l'anno prossimo. Abbiamo vinto tanto nella nostra carriera ma mi piace tanto vedere la sua grande passione dopo tanti trofei conquistati. Per me è come un fratello maggiore".