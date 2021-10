Giroud-Ibra, il grande ballottaggio: sono entrambi in crescita, a Pioli la scelta

È il grande dubbio di Pioli, il ballottaggio per eccellenza: chi giocherà dal primo minuto contro la Roma tra Giroud e Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, il francese è in buone condizioni e la sua condizione cresce giorno dopo giorno, così come Zlatan, rimasto in panchina per quasi tutto il match l’altra sera col il Torino. Per Pioli si tratta di un bel “problema” di abbondanza.