Giroud il miglior colpo di mercato del primo mese: per i lettori di TMW il francese batte Calhanoglu

Oliver Giroud il colpo più importante del primo mese di mercato, in Serie A. Ne sono convinti i lettori di TMW che hanno indicato il francese acquistato dal Milan con il 25,46% dei voti. Al secondo posto Hakan Calhanoglu, preso dall'Inter a parametro zero dopo l'addio del turco ai rossoneri. Terza posizione del podio per Juan Musso, passato dall'Udinese all'Atalanta. Di seguito i risultati del sondaggio, con 3075 votanti:

Olivier Giroud al Milan 25,46%

Hakan Calhanoglu all'Inter 22,99%

Juan Musso all'Atalanta 18,89%

Felipe Anderson alla Lazio 11,71%

Nico Gonzalez alla Fiorentina 9,66%

Kevin Strootman al Cagliari 8,03%

Rui Patricio alla Roma 3,25%