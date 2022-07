Giroud: "Il mio motto? Crederci sempre. Se non lo fai non arrivi agli obiettivi"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Qual è il tuo motto?" Questa è una delle domande che i giornalisti presenti a Casa Milan per la presentazione del libro di Olivier Giroud hanno rivolto al bomber francese. Ecco la risposta: "Crederci sempre, vuol dire anche in futuro. Penso che se tu non credi non puoi arrivare ai tuoi obiettivi. È una cosa basica ma tanto vera. Quest’anno sarà ancora più difficile ma siamo pronti a battagliare per lo Scudetto e alla seconda stella".