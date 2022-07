Giroud: "L'Inter era molto interessata a me, ma ad un certo punto mi hanno detto che non c'erano più soldi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo libro "Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino". Olivier Giroud ha parlato del suo trasferimento al Milan e di come sia stato vicino anche a vestire la maglia dell'Inter in passato: "Al Chelsea ero il terzo attaccante, c'erano Abraham e anche Batsuahyi davanti a me. Parlai con Lampard per trovare una soluzione, ma lui non voleva mandarmi via. Poi segnai 8 gol nelle ultime 10 partite. L'Inter era molto interessata a me, ma ad un certo punto mi hanno detto che non c'erano più soldi per me. Mi voleva anche la Lazio. Ero disperato, volevo andare via. Potevo andare al Tottenham, ma avevo giocato nell'Arsenal. Era destino che fossi rossonero e non nerazzurro".